Analyse over Ajax: mooi seizoen in het verschiet

De hossende Ajax-fans vierden het winnen van de Johan Cruijff Schaal ten koste van PSV (2-0) alsof het binnenhalen van de dubbel én het bereiken van de halve finale van de Champions League komend seizoen slechts een kwestie van tijd is. Natuurlijk staat Ajax, dat zaterdagavond het nieuwe seizoen aftrapt bij Vitesse, er op dit moment goed op. Maar hoe realistisch is het om te denken dat het huzarenstuk van afgelopen seizoen wel even wordt herhaald? Er staan seinen op groen, maar een aantal staat ook op rood.