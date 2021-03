Het regent trainersontslagen in Duitsland, nu weer bij Bielefeld

Bielefeld staat na de 3-0 nederlaag bij Borussia Dortmund van afgelopen zaterdag nog altijd zestiende, een plaats waarop de club aan het eind van het seizoen veroordeeld zou zijn tot het spelen van een play-off om in de Bundesliga te blijven. Onder leiding van Neuhaus promoveerde Bielefeld vorig seizoen nog vanuit de Tweede Bundesliga.

Mike van der Hoorn speelt al het hele seizoen bij de laagvlieger, terwijl Michel Vlap de selectie in de winterse transferperiode is komen versterken. Bielefeld heeft nog wel een wedstrijd tegoed en kan bij een zege gelijk in punten komen met concurrenten Hertha BSC en 1.FC Köln.

Achim Beierlozer (FSV Mainz) en David Wagner (Schalke 04) werden dit seizoen al na twee competitieduels ontslagen. Die laatste club ontdeed zich later in het seizoen ook van Manuel Baum en (afgelopen weekend) van Christian Gross. Ook Jan-Moritz Lichte (FSV Mainz), Bruno Labbadia (Hertha BSC) en Lucien Favre (Borussia Dortmund) werden van hun taken ontheven.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Bundesliga