Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Het zelflerend vermogen in het profvoetbal is armzalig, zo leert de week na het beruchte Gudde-verdict. Reglementair en juridisch bewandelde de directeur de juiste weg. De heibel ontstond door onduidelijke communicatie met de clubs, terwijl extern niet eens werd gecommuniceerd over de procedure.