Bondscoach Argentinië aangereden door auto

Hij zou volgens berichten in de Spaanse media door een auto zijn aangereden terwijl hij aan het fietsen was. Hoewel de trainer meerdere verwondingen opliep is zijn conditie naar verluidt niet kritiek.

Scaloni, lange tijd als clubcoach actief in Spanje, werd vorig jaar na het voor Argentinië mislukte WK in Rusland bondscoach van Argentinië. Hij volgde Jorge Sampaoli op.

Scaloni kwam als speler tussen 2003 en 2006 zeven keer uit voor de Argentijnen. Tijdens zijn loopbaan speelde hij onder meer voor Estudiantes, Deportivo La Coruna, Lazio Roma en Real Mallorca.