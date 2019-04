,,De familie vindt het heel lief van Ronaldo”, zegt Appies broer Mo Nouri. ,,Het is een mooi gebaar dat heel veel steun geeft. Cristiano is natuurlijk niet zomaar iemand, maar een van de beste voetballers ter wereld. Door zijn boodschap zorgt hij er ook voor dat Appie niet wordt vergeten en dat de mensen blijven bidden.”

Mo en zijn broer Abderrahim zijn woensdag niet in de Johan Cruijff ArenA. ,,Dat vinden we nog te moeilijk. Maar het contact met Ajax is goed. We spreken de jongens bijna dagelijks.”