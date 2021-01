Manchester City ontsnapt aan bekerblamage bij Cheltenham Town

Manchester City begon met een bijna volledig andere ploeg dan tijdens de laatste Premier League-wedstrijd tegen Aston Villa. Alleen Phil Foden stond ook dit keer weer in de basis. Toch waren er met Gabriel Jesus, Ferran Torres, Fernandinho, Aymeric Laporte en Riyad Mahrez de nodige grote namen aanwezig.

Zij konden niet voorkomen dat Cheltenham na een klein uur spelen op voorsprong kwam. Een lange inworp werd niet goed verwerkt en Alfie May tikte van dichtbij de 1-0 binnen. Een tijd leek Cheltenham te mogen dromen van een stunt, maar in de laatste tien minuten werd het tij gekeerd. Eerst was het Foden die de gelijkmaker liet optekenen en Jesus zorgde enkele minuten later voor de beslissende 1-2. Diep in blessuretijd werd het zelfs nog erger, toen Torres alle hoop van Cheltenham definitief aan diggelen schoot.

Titelverdediger Arsenal uitgeschakeld door eigen goal

Arsenal heeft alleen nog de competitie en de Europa League om zich op te focussen. Tegen Southampton werd de Londense club uitgeschakeld in de FA Cup, dankzij een eigen treffer van Gabriel Magalhaes.

Na een moeilijke november- en decembermaand herpakte Arsenal zich dit seizoen rond de kerst met een reeks zeges en vooral een reeks clean sheets. De laatst tegengoal dateerde alweer van tweede kerstdag door toedoen van Tammy Abraham.

Ook Souhtampton wist niet te scoren tegen Bernd Leno, maar de ploeg kreeg halverwege de eerste helft hulp van ’The Gunners’. Gabriel werkte een hoekschop wat onbeholpen achter zijn eigen doelman. Arsenal wachtte vervolgens lang met echt aandringen en de spaarzame kansen die ontstonden in de slotfase werden niet verzilverd.

Kyle Walker-Peters (links) in duel met Cedric Soares Ⓒ ANP/HH

Zodoende ligt Arsenal uit het bekertoernooi, waarin het doorgaans zo succesvol is. Het won liefst vier van de voorbije zeven edities, waaronder die van afgelopen seizoen.

Veltman en Pröpper bekeren verder

Joël Veltman en Davy Pröpper hebben met Brighton & Hove Albion de volgende ronde bereikt van de FA Cup. In eigen huis werd er enigszins moeizaam afgerekend met Blackpool: 2-1.

Bij rust stond het nog 1-1 gelijk door treffers van Yves Bissouma en Gary Madine. Na een uur spelen werd de wedstrijd uiteindelijk beslist door Steven Alzate. Beide Nederlanders speelden de volledige wedstrijd.

Davy Pröpper viert het feestje met zijn ploeggenoten na de 1-0. Ⓒ ANP/HH

De twee andere Premier League-clubs die om 16.00 uur in actie kwamen zijn ook door. West Ham United versloeg Doncaster United probleemloos (4-0), terwijl Sheffield United Plymouth Argyle met 2-1 uitschakelde.