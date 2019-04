Letschert komt weg met boete

De huurling van Sassuolo ging zaterdag in de rust van ADO Den Haag-FC Utrecht (5-0) verbaal over de schreef en werd gewisseld door Dick Advocaat. De verdediger wordt bestraft met een boete, waarvan de domstedelingen de hoogte niet bekend maken.

Wat ongetwijfeld een rol speelde in de strafmaat, is dat Letschert zondag ochtend niet welkom was op trainingscomplex Zoudenbalch, maar toch die kant opkwam. Daar bood hij zijn nederige excuses aan de trainersstaf en (later) de spelersgroep aan.

In De Telegraaf van maandag herhaalde Letschert zijn woorden dat hij veel te ver was gegaan en kondigde hij aan hulp te zullen zoeken.