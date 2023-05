Djokovic zakt van eerste naar derde plek op wereldranglijst

Kopieer naar clipboard

Novak Djokovic Ⓒ ANP/HH

Novak Djokovic is op de wereldranglijst van de eerste naar de derde plek gezakt. De Spanjaard Carlos Alcaraz voert de tennisranking weer aan en Daniil Medvedev, zondag toernooiwinnaar in Rome, is de nieuwe nummer 2.