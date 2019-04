Snel opgeknapte Pelé alweer terug in Brazilië

De 78-jarige Braziliaan stapte kort daarna in een vliegtuig dat hem terugbracht naar São Paulo. Pelé was eerder opgenomen in het ziekenhuis omdat hij getroffen werd door plotseling opkomende koorts.

„Dank voor de goede verzorging, het gaat goed”, liet Pelé bij zijn vertrek weten. „Ik bedank iedereen die mij de afgelopen dagen heeft gesteund en een snel herstel heeft toegewenst.”

Pelé werkt zich een weg door de menigte. Ⓒ AFP

Pelé was in Parijs voor enkele maatschappelijke activiteiten met de Franse international Kylian Mpabbé.