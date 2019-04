Ten Hag trots op compliment van Jordi Cruijff

„De uitdagingen worden steeds zwaarder. We hebben dit seizoen al een aantal keren grenzen verlegd, en dat willen we morgen weer doen”, zei de tukker een dag voor het heenduel met de Italiaanse gigant dat woensdag om 21.00 uur wordt afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA.

Bekijk ook: Dreun voor Juventus

In La Gazzetta dello Sport deelde Jordi Cruijff een compliment aan het Ajax en gaf hij aan dat zijn in 2016 overleden vader Johan trots zou zijn geweest op het huidige Ajax. „Dat doet mij ontzettend veel deugd als dat zo wordt beleefd. Daar is het een antal jaren geleden hier om beginnen: met Ajax de voetbalharten veroveren, gekoppeld aan resultaat. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten de landsgrenzen.”

Ten Hag ging ook in op de afwezigheid van de geblesseerde Juventus-verdediger Giorgio Chiellini. „Hij is een ontzettend belangrijke speler voor ze, maar zij hebben een heel brede selectie. Maar als hij ontbreekt is dat natuurlijk wel belangrijk, want hij is een ervaren en geslepen speler.”

Frenkie de Jong klapte tegen Willem II door zijn enkel, maar Ten Hag maakt zich geen zorgen over de middenvelder. „De enkel van Frenkie ziet er goed uit en levert geen problemen op, zoals het er nu uitziet. Wij willen onze eigen wedstrijd spelen, in een ongetwijfeld kolkende ambiance.”