Van Dijk verkozen tot Europees voetballer van het jaar

Van Dijk werd in Monaco ook gekozen als beste verdediger van het voorbije Champions League-seizoen. In die verkiezing hield hij Matthijs de Ligt, Jan Vertonghen en teamgenoten Trent Alexander-Arnold en Andy Robertson achter zich.

Van Dijk won dit jaar met Liverpool de Champions League en was binnen de ploeg van Jürgen Klopp een van de steunpilaren. In vijftig duels maakte Van Dijk zes goals en bereidde hij vier treffers voor. Bovendien slaagde geen enkele aanvaller erin om hem het afgelopen seizoen voorbij te dribbelen.

Virgil van Dijk kust de Champions League-trofee. Ⓒ Reuters

„We gaan proberen de beker te verdedigen”, zei Van Dijk op het podium van het Grimaldi Forum, doelend op de Champions League-zege. „Het wordt zwaar, want er zijn zoveel geweldige teams. Maar we gaan ervoor.”

Met het winnen van de prijs voor Europees Voetballer van het Jaar treedt Van Dijk in de voetsporen van Franz Beckenbauer (1976), Matthias Sammer (1996) en Fabio Cannavaro (2006). Ook zij wonnen als verdediger een individuele prijs, al staat de Gouden Bal (de trofee die zij wonnen) wel hoger aangeschreven dan de UEFA Men’s Player of the Year Award.

De prijs werd in 2011 voor het eerst uitgereikt. Ronaldo (3 keer), Messi (2), Andres Iniesta, Franck Ribery, Luka Modric wisten de eretitel al te winnen.

Champions League Elftal van het Jaar

Doelman: Alisson (Liverpool)

Alisson (Liverpool) Verdediger: Virgil van Dijk (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool) Middenvelder: Frenkie de Jong (Ajax)

Frenkie de Jong (Ajax) Aanval: Lionel Messi (FC Barcelona)

