Ziyech: ’Er waren er een paar die heel blij waren’

Dat de Amsterdammers als koploper van de Eredivisie het duel met de Italiaanse grootmacht ingaat, leverde in de groepsapp een aantal enthousiaste reacties op. „Er waren er een paar die heel blij waren”, verklapte Ziyech tijdens de persconferentie een dag voor het thuisduel met Juventus.

Door het gelijkspel van PSV bij Vitesse (3-3) is Ajax op doelsaldo nu koploper van de Eredivisie. „Iedereen in de omgeving Amsterdam is daar heel blij mee. Het geeft een fijn gevoel richting morgen, maar we moeten nu naar Juventus kijken en niet naar Excelsior (de volgende tegenstander in de Eredivisie, red.).

Hakim Ziyech na de 1-4 zege op Willem II. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ziyech hoopt dat Cristiano Ronaldo er gewoon bij is in de Johan Cruijff ArenA. De 34-jarige Portugees liep twee weken geleden een hamstringblessure op. „Het leuk als Ronaldo speelt. Je wilt tegen de beste spelen. Daar hoort hij bij.” Veel Italiaanse sportjournalisten verwachten dat trainer Massimiliano Allegri voorzichtig is met zijn vedette en hem op de bank laat beginnen.

De topscorer aller tijden in de Champions League sprak in de aanloop naar de wedstrijd in Amsterdam een videoboodschap in voor Abeldelhak Nouri. „Het is natuurlijk mooi dat hij een videoboodschap heeft ingesproken, maar voor ons is het nog altijd een heel pijnlijk en ongemakkelijk onderwerp”, verklaarde Ziyech.