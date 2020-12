Siem de Jong als halve Fries blij met Heerenveen

Siem de Jong tekent voor anderhalf jaar bij sc Heerenveen. Ⓒ BSR Agency

HEERENVEEN - Na buitenlandse avonturen bij het Australische Sydney FC en het Amerikaanse FC Cincinnati is Siem de Jong vanaf januari in het shirt van SC Heerenveen te bewonderen. Corona is er debet aan, dat de oud-speler van Ajax en PSV ervoor heeft gekozen het avonturieren met zijn gezinnetje even voor gezien te houden. „Ik heb de laatste jaren vaak geroepen, dat ik in het buitenland wilde spelen, maar het is een onzekere tijd door alles wat er speelt en daarom zijn we nu liever in Nederland”, vertelde De Jong bij zijn presentatie in het Abe Lenstra Stadion.