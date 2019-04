Prima zege Robin Haase

De 32-jarige Nederlander kende in de openingronde geen problemen met Malek Jaziri. Haase klopte de Tunesiër in 65 minuten met 6-3 en 6-4. Haase kwam op het Marokkaanse gravel sterk voor de dag. Zo brak hij zijn opponent drie keer en leverde zelf niet één keer een servicegame in. Haase sloeg negen aces.

De nummer 62 van de wereld staat in de tweede ronde van het graveltoernooi in Marrakech tegenover de Italiaanse qualifier Lorenzo Sonego. De nummer 103 van de wereld rekende verrassend af met de als vijfde geplaatste Laslo Djere uit Servië: 6-3 6-3.

Haase kwam Sonego één keer eerder tegen, vorig jaar in de openingsronde van de Australian Open. Hij verloor toen in vier sets van de nu 23-jarige Italiaan.