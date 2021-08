Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen Joey Veerman mag niet zeuren

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Het mooiste moment dit weekeinde was toen Teun Koopmeiners na Heerenveen-AZ brak voor de camera van ESPN. Eindelijk kon hij vertellen dat zijn transfer van AZ naar Atalanta Bergamo in kannen en kruiken was gekomen eerder op de wedstrijddag. Na de avond ervoor uit zijn slaap te zijn gehouden door alle beslommeringen die erbij kwamen kijken.