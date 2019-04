Oranje-vrouwen met drie andere speelsters

Zoals al aangekondigd door bondscoach Sarina Wiegman verdedigt Loes Geurts het doel in plaats van Sari van Veenendaal, die vrijdag in Arnhem tegen Mexico (2-0) de kans kreeg. Wiegman moet nog beslissen wie van de twee keepsters als nummer 1 naar het WK gaat.

Centraal achterin start Merel van Dongen naast Dominique Bloodworth. Van Dongen vervangt Anouk Dekker, die na haar rode kaart in de play-offs tegen Zwitserland naar alle waarschijnlijkheid geschorst is voor de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Jackie Groenen keert terug op het middenveld, in plaats van Jill Roord. Groenen is een vaste waarde bij de Europees kampioen, maar ze begon tegen Mexico op de bank omdat ze pas net weer fit is.

De eerste interland ooit van de 'Leeuwinnen' in het stadion van AZ begint om 18.30 uur.