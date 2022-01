Lidewij Welten (31) is nog niet klaar met hockey en mikt op vierde gouden medaille in Parijs 2024

Dat is even verrassend als opmerkelijk. Welten, die op zeventienjarige leeftijd debuteerde in Oranje, werd afgelopen zomer in Tokio voor de derde keer olympisch kampioen. Het leek het laatste olympische kunstje van de 31-jarige steraanvalster. Niet dus.

Welten: ,,Ja, waarom moet ik nog zo nodig? Omdat ik het echt nog onwijs leuk vind en ik de ambitie, om er vol voor te gaan, ook écht nog voel.”

Olympische legende

De aanvalster, goed voor 227 caps en 90 treffers, schaarde zich afgelopen zomer dankzij haar derde gouden medaille (ook won ze eenmaal ‘zilver’) samen met Eva de Goede in de club van meest succesvolle olympische hockeyers aller tijden. De Indiase balkunstenaars Udham Singh en Leslie Claudius zijn de ‘oprichters’ van de elitaire vereniging.

Lidewij Welten (l.) samen met Eva de Goede. Ⓒ Rene Bouwman

Mocht Welten er in de zomer van 2024 in slagen een vijfde olympische medaille te pakken, dan kroont zij zich tot de nieuwe grootvorst van het hockey.

Medische mirakel

De gouden medaille van Tokio was zeer speciaal voor Welten. De Brabantse liet de medische wereld versteld staan door tijdig te herstellen van een zware hamstringblessure, een kwetsuur die zij 71 dagen voor de start van het olympisch hockeytoernooi tijdens een play-offsfinale met Amsterdam had opgelopen. Welten omschreef de ‘onmogelijke revalidatie’ als ‘next level-topsport’.

Eenmaal op het podium, met de medaille om haar nek, schoot er in het Oi Hockey Stadium van alles door haar hoofd, maar uitgerekend niet dat zij zich in de geschiedenisboeken had geschreven. ,,Dat wij daar met zijn allen stonden als olympische kampioenen, dat we het samen hadden gedaan, vond ik het allermooiste.”