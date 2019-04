Augsburg zet kopstukken op straat

Augsburg ontsloeg dinsdag niet alleen hoofdtrainer Manuel Baum, maar ook diens assistent Jens Lehmann en technisch directeur Stephan Schwarz. De Zwitserse trainer Martin Schmidt is als vervanger aangesteld, met als opdracht om Augsburg in de Bundesliga te houden.

De club van verdediger Jeffrey Gouweleeuw staat op de vijftiende plaats, net boven de degradatiestreep. Augsburg heeft vier punten voorsprong op VfB Stuttgart, dat als nummer zestien afkoerst op een plek in de play-off om promotie/degradatie. Na de zware nederlaag zondag voor eigen publiek tegen TSG 1899 Hoffenheim (0-4) voelde de clubleiding zich genoodzaakt in te grijpen. Baum (39) was sinds eind 2016 hoofdtrainer van Augsburg, begin dit jaar kreeg hij assistentie van oud-doelman Lehmann.

Schmidt (51) werkte eerder in de Bundesliga als trainer van FSV Mainz 05 en VfL Wolfsburg. De Zwitser stapte ruim een jaar geleden op bij Wolfsburg en zat sindsdien zonder baan.