Gewilde spits blijft PSV’er

De 19-jarige aanvoerder van Jong PSV beschikte over een aflopend contract en stond in de belangstelling van heel wat buitenlandse clubs, waaronder naar verluidt Juventus en Hoffenheim. Piroe besloot zijn verbintenis bij de Brabanders echter met drie jaar te verlengen.

De aanvaller traint al geruime tijd mee met de A-selectie. Piroe ging in de winter ook mee op trainingskamp naar Qatar. De Gelderlander wacht nog wel op zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Voor Jong PSV kwam hij dit seizoen tien keer tot scoren in de eerste divisie.

„Een paar jaar geleden heb ik gezegd dat ik hier mijn debuut wil maken”, zegt Piroe, doelend op het Philips-stadion. „Dat wil ik nog steeds. Voor mijn gevoel zit ik er dichtbij. Ik hoop dat ik de komende periode daarnaartoe kan groeien en dan een droomdebuut mag beleven.”