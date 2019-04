’Ajacied Veltman fitter dan vedette Ronaldo’

Ajax speelt woensdagavond in de kwartfinales van de Champions League in de Johan Cruijff ArenA tegen Juventus. De return staat voor een week later in Turijn op het programma. De Amsterdammers zorgden in de vorige ronde voor een enorme stunt door titelverdediger Real Madrid uit te schakelen.

Verder wordt in de podcast ook de titelstrijd tussen Ajax en PSV besproken, waarbij het doelsaldo wellicht een cruciale rol gaat spelen. Ook wordt de vraag beantwoord of Ajax en PSV alles in het werk moeten stellen om Martin Ødegaard en Alexander Isak voor de Eredivisie te behouden.

