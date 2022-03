Harde kern PSG-fans eist aftreden Al-Khelaïfi en Leonardo

Ze willen hun onvrede zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Girondins de Bordeaux op een vreedzame manier uiten en hopen dat andere supporters zich bij hen aansluiten. „En we zullen doorgaan met onze acties totdat de gewenste veranderingen zijn doorgevoerd”, dreigen ze.

Paris Saint-Germain is sinds 2011 in handen van eigenaren uit Qatar, die veel sterspelers naar de hoofdstad van Frankrijk haalden. Ondanks de vele investeringen slaagde de club er niet in de Champions League te winnen. Afgelopen woensdag ging het weer mis. Real Madrid bleek in de achtste finales met 3-1 te sterk, na een nipte nederlaag in Parijs (0-1).

„We weten wat we allemaal aan onze voorzitter Nasser Al-Khelaïfi te danken hebben”, stelt de harde supporterskern van PSG. „Maar het is ons wel duidelijk dat hij niet de juiste man voor deze baan is. De situatie van onze club vereist een grote reorganisatie en een voorzitter die iedere dag aanwezig is.”

Leonardo wordt verweten dat PSG dit seizoen niet sterker is geworden na de komst van Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos en Georginio Wijnaldum.