Wielerploeg Van der Poel breekt abrupt stage in Spanje af

Een deel van de equipe heeft het Spaanse Benicasim al verlaten en de overige renners en stafleden zullen uiterlijk vrijdag vertrekken.

„De terugkeer van Italiaanse renners Sacha Modolo en Kristian Sbaragli was prioritair, gegeven de situatie in hun thuisland. Op die manier vermijden we bij Sbaragli ook het risico dat hij de bevalling van zijn hoogzwangere vrouw zou moeten missen”, meldt de ploeg in een statement. „Met deze beslissing willen we vermijden dat renners en/of stafleden niet meer huiswaarts kunnen keren, door mogelijke lockdowns.”