FC Den Bosch slaat terug: ’Jordania moet juist ons betalen’

Daar moest de Georgische zakenman uitleggen waarom hij denkt voor 810.000 euro beslag te mogen leggen op de rekening van FC Den Bosch.

Bekijk ook: Jordania wil beslag op goederen FC Den Bosch

Bekijk ook: Jordania kan overname Den Bosch vergeten

Jordania heeft vorig seizoen geld geleend aan de club en wil het terug, omdat de club het aan de verkeerde dingen zou hebben besteed.

Jordania was zelf niet naar de rechtbank gekomen, maar liet zich vertegenwoordigen. „Hij had geen zin in een mediacircus”, zei zijn advocaat. Vorige week ketste de overname van de zieltogende club door Jordania af, omdat de KNVB de herkomst van zijn geld onduidelijk vond. De licentiecommissie heeft de club tot 26 augustus uitstel gegeven voor het indienen van een sluitende begroting.