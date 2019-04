Liverpool begint zonder Wijnaldum

Liverpool begint dinsdag met slechts één Nederlander in de ploeg aan het eerste duel met FC Porto in de kwartfinales van de Champions League. Virgil van Dijk verschijnt om 21.00 uur aan de aftrap op Anfield, maar Georginio Wijnaldum moet genoegen nemen met een plek op de bank. Manager Jürgen Klopp geeft op het middenveld de voorkeur aan Jordan Henderson.

Wijnaldum is doorgaans een vaste waarde bij de 'Reds'. Hij stond in de vorige acht duels van Liverpool in de Champions League steeds aan de aftrap en werd slechts één keer gewisseld. De Rotterdammer kampte de afgelopen dagen met rugklachten. ,,Het gaat goed met 'Gini', maar gezien de intensiteit van de laatste wedstrijden en het feit dat zijn rug een beetje stijf was, laat ik Henderson starten'', aldus Klopp.

De Duitser heeft James Milner aangewezen als vervanger van de geschorste linksback Andy Robertson. Dejan Lovren krijgt centraal achterin naast Van Dijk de voorkeur boven Joël Matip. Henderson vormt het middenveld met Naby Keïta en Fabinho. Voorin staat het supertrio van Liverpool: Mo Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané.

Bij FC Porto begint doelman Iker Casillas aan zijn 176e wedstrijd in de Champions League. De 37-jarige Spanjaard is daarmee recordhouder. De Portugezen missen verdediger Pepe en middenvelder Héctor Herrera vanwege schorsingen.