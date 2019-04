Agüero terug bij Manchester City

De Zuid-Amerikaanse spits is hersteld van een spierblessure, die hem de laatste twee duels aan de kant hield. De Braziliaan Gabriel Jesus moet voor hem plaatsmaken in het basisteam van coach Pep Guardiola.

Ook de Belgische spelmaker Kevin De Bruyne begint op de bank. De Braziliaan Fernandinho krijgt de voorkeur. Verdediger Kyle Walker is fit bevonden en behoort eveneens tot het elftal van Guardiola. Verdediger Benjamin Mendy is niet van de partij. Zijn plaats wordt ingenomen door Fabian Delph. De Duitse international Leroy Sané zit opnieuw op de bank bij City.

Bij Tottenham Hotspur, dat voor de eerste keer in de Champions League speelt in het nieuwe stadion, is Ben Davies reserve. Harry Winks neemt zijn plaats in het basisteam in.

Het duel staat onder leiding van het arbitrageteam van Björn Kuipers.