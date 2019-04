Statistieken Champions League: Zege Liverpool en Spurs

Virgil van Dijk Ⓒ VI Images / Rex by Shutterstock

Tottenham Hotspur heeft dinsdagavond in de kwartfinales van de Champions League enige afstand genomen van Manchester City. Het eerste duel in Londen eindigde in 1-0. In de 78e minuut maakte de Zuid-Koreaan Son Heung-min het doelpunt.