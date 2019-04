Pelé na terugkeer weer in ziekenhuis

De 78-jarige Zuid-Amerikaan was eerder op de dag teruggevlogen vanuit Parijs, waar hij een week geleden in een ziekenhuis werd opgenomen door plotseling opkomende koorts. Hij was in Frankrijk voor enkele maatschappelijke activiteiten met de Franse international Kylian Mbappé.

Volgens de doktoren van het ziekenhuis in São Paulo moet Pelé in de kliniek nog enkele testen ondergaan, onder meer aan zijn urinewegen. ,,Zijn gezondheid is goed'', viel in een korte verklaring te lezen.

Pelé kwam in een rolstoel aan bij het ziekenhuis in São Paulo. Zijn gevoel voor humor was hij in Parijs niet verloren. ,,Zondag kan ik nog niet spelen, maar gelukkig is alles goed gegaan'', liet hij weten. In het Franse ziekenhuis had hij nog bezoek gekregen van onder anderen Neymar, de Braziliaanse sterspeler van Paris Saint-Germain.

De gezondheid van Pelé was de laatste jaren vaker in het geding. Sinds 2014 moest hij diverse operaties ondergaan, onder meer aan zijn heup en rug.