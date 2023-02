Premium Het beste van De Telegraaf

Als 16-jarige via Chelsea naar de koppositie in Championship Maatsen komt bij Burnley tot bloei na ’shit-periode’: ’Mijn donkerste periode’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Ian Maatsen in actie namens Burnley. Ⓒ ProShots

Bijna alle grote talenten in het profvoetbal dromen van een carrière in de Engelse Premier League. Ian Maatsen verhuisde op zijn zestiende jaar naar Chelsea. Dat het niet een en al glitter en glamour is, weet de vroegere verdediger van Feyenoord, Sparta en PSV. Hij is nu 20 jaar en bezig aan zijn derde verhuurperiode. Maar Maatsen gaat er komen, hij staat met Burnley fier aan kop in het Championship.