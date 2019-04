’Juventus-spelers keken vreemd en strak uit hun ogen’

Musampa denkt nog wel eens terug aan die verloren eindstrijd van ruim twintig jaar geleden in de Champions League. Later kwamen de spelers van Juventus namelijk in opspraak vanwege vermeend dopegebruik. „Het moment dat je dat verhaal hoort, dan ga je alles weer terugspelen. Ja verrek, ze keken wel een beetje strak en vreemd uit hun ogen. Dan ga je even nadenken en dan voel je je wel genaaid.” Musampa, die destijds in de basis startte omdat Patrick Kluivert niet fit genoeg was, vindt dat de UEFA harde maatregelen had moeten nemen: Juventus de eindzege ontnemen. „Je hebt gewoon valsgespeeld”, aldus Musampa.

Ajax maakt volgens Musampa woensdagavond in de kwartfinales gewoon een goede kans tegen Juventus, met de grote vedette Cristiano Ronaldo in de gelederen. „Ik hoop dat ze in diezelfde geest blijven. Dan denk ik dat ze een goede stap maken. Het heeft vooral met mindset te maken, want voetballen kunnen ze”, doelt de voormalig speler van ook topclubs als Manchester City en Atlético Madrid vervolgens op de eerdere sensatie in de Champions League tegen Real Madrid. Musampa motiveerde destijds de Amsterdamse spelers door een open brief te schrijven. „Borst naar voren, wij zijn Ajax. We doen voor niemand onder. Dit team hoeft voor niemand bang te zijn.”

De brief van Kiki Musampa in aanloop naar de achtste finales met Real Madrid. Ⓒ ANP

Wel moet Ajax waken voor de sluw- en slimheid van Juventus. „Het gevaar ligt op het moment dat ze terugzakken en ze je het gevoel geven dat je de contole hebt en dat je dan die kleine foutjes maakt. Je moet geconcentreerd blijven en geen moment denken dat je de controle hebt en we doen het wel even.” Verder krijgt Joël Veltman volgens hem ’een lastige klus’ met Ronaldo als tegenstander. „Het wordt moeilijk. Ronaldo heeft heel veel kwaliteit en behalve dat is het een slimme speler.” Overigens verwacht Musampa wel dat de Portugees vanwege zijn recente hamstringblessure ’niet helemaal honderd procent vrij is in zijn hoofd’.

Zelf volgt Musampa momenteel in Spanje een opleiding tot technisch directeur, maar sluit hij een trainersloopbaan absoluut niet uit. Eerst gaat hij woensdagavond als supporter genieten van de Europese clash. „Ik beleef dat best wel intens. Dat heb ik wel gemerkt in Madrid, daar was ik gewoon aan het meezingen.”

