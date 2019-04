Van de Donk na zevenklapper: ’Heerlijk om tegenstander weg te tikken’

Na de tegenvallende prestaties van Oranje eerder dit jaar op het toernooi om de Algarve Cup deed de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in Alkmaar weer denken aan de ploeg die op het EK van 2017 alle tegenstanders met dominant voetbal versloeg. „We hebben hier lang op gewacht. Iedereen heeft het elke keer over het ’EK-voetbal’, maar dat is geweest. We moeten naar de toekomst kijken”, zei Van de Donk.

„We hebben wel een tijdje gezocht naar ’ons’ voetbal. Nu waren we echt aan het tikken, lekker snel. Het is heerlijk om een tegenstander weg te tikken. Daar ben ik het meest trots op. Alleen jammer dat we het in de tweede helft niet konden doortrekken. Op het WK moeten we het straks ook 90 minuten volhouden.”