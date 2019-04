Groot kickbokstalent: ’Als ik een gaatje zie, gaat hij slapen’

Eyevan Danenberg vecht in Utrecht tegen de Fransman Yassine Ahaggan en Yousri Belgaroui komt uit tegen de Nederlandse Surinamer Donovan Wisse. Belgaroui, geboren in Nederland maar vechtend onder de Tunesische vlag, zal zich waarschijnlijk mogen opmaken voor een titelgevecht als hij Wisse in Utrecht verslaat.

Met Tyjani Beztati en Jason Wilnis heeft de Utrechtse sportschool The Colosseum twee grote namen tussen de touwen op 17 mei. Voor Beztati is het gevecht tegen Canadees Josh Jauncey ook een opmaat naar een hernieuwde titelstrijd, maar dan in de lichtgewichtklasse. „Hetgeen mij motiveert, is dat ik de volgende in de rij ben voor een titelshot, als ik van Jauncey win.” De Nederlandse Marokkaan vreest zijn Canadese opponent niet. „Ik ben beter in alles, ik ben scherper en sterker. Dit wordt mijn wedstrijd."

Hij is overtuigd van zijn gelijk. „Ik ga hem op alle fronten overklassen, laten zien dat ik degene ben die voor de belt moet vechten. Als ik een gaatje zie, zorg ik dat Jauncey gaat slapen.” Lichtgewicht Beztati wordt met zijn 21 jaar en 1 meter 90 als één van de grootste talenten binnen de sport gezien. In zijn divisie staat in Utrecht ook een wereldtitelpartij op het programma: Sitthichai Sitsongpeenong verdedigt zijn gouden gordel tegen Marat Grigorian.

In de andere titelstrijd komt een thuisvechter aan bod: Jason Wilnis. Hij staat tegenover de Braziliaan Alex Pereira, die hij al twee keer eerder versloeg. De 28-jarige Utrechter wil de titel in het middelgewicht die hij in 2017 verloor, nu graag heroveren. „Ik heb daar alle vertrouwen in, heb hem niet voor niets al twee keer verslagen. Ik was in die wedstrijden de betere kickbokser en dat ben ik nog steeds. Hij slaat en trapt hard, maar kan niet goed incasseren.”

Wilnis vindt dat hij deze kans verdient, hoewel hij van zijn afgelopen vier partijen bij promotor Glory alleen de laatste won. „Pereira heeft iedereen verslagen, behalve mij. Ik ben degene die deze kans verdient.”