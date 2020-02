’Schandalig hoe er met Wout Brama wordt omgegaan’

Arnold Bruggink heeft geen goed woord over voor het onrbreken van de Brama. „Ik vind het schandalig hoe er met hem wordt omgegaan”, zegt de voormalig voetballer van Twente in gesprek met FOX Sports. Brama is fit, maar desondanks is er voor de aanvoerder geen plek in de selectie.

Bruggink had begrepen als Brama op de bank was gezet, maar een plek buiten de selectie vindt hij onverteerbaar. „Wout Brama heeft Twente vorig seizoen ongeveer in zijn eentje teruggebracht naar de Eredivisie. Buiten het veld was hij bovendien het gezicht van de club. Zo kun je niet met een speler van zijn status omgaan.”

Garcia had er weinig trek in om diep in te gaan op het ontbreken van Brama, die in 2010 kampioen werd met Twente en een jaar later ten koste van Ajax de KNVB-beker veroverde. „Dat is mijn beslissing. Ik denk in het belang van de ploeg. Ik ben een coach, en ik probeer niet om populair te zijn”, zei de oefenmeester uit Uruguay