Fout van 180 miljoen euro helpt Fulham naar Premier League

Beide ploegen kwamen in de reguliere speeltijd niet tot scoren. Bryan trof doel in de 105e en 117e minuut. Bij de 1-0 ging doelman David Raya van Brentford lelijk in de fout. Henrik Dalsgaard kon het duel met een treffer in de 124e minuut niet meer spannend maken.

Brentford speelde in 1947 voor het laatst op het hoogste niveau van Engeland. De Nederlandse voetballer Halil Dervisoglu mocht vlak na de 1-0 invallen bij de verliezende ploeg.

Behalve sportief succes stonden er voor beide clubs uit het westen van Londen ook grote financiële belangen op het spel in een leeg Wembley. Promotie naar de Premier League is goed voor minimaal 180 miljoen euro, met dank aan de forse tv-gelden in de hoogste klasse van het Engelse profvoetbal.

Eerder promoveerden Leeds United en West Bromwich Albion al naar het hoogste niveau. Norwich City, Watford en Bournemouth degradeerden het afgelopen seizoen uit de Premier League.