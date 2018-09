Chelsea is Leicester City opnieuw de baas

Chelsea kende een droomstart. De eerste kans leverde direct een doelpunt op. Uit een hoekschop was Diego Costa trefzeker. De spits maakte daarmee alweer zijn zevende goal van het seizoen. Na ruim een half uur werd de voorsprong verdubbeld. Leicester City klungelde in defensief opzicht, Eden Hazard strafte dat af met zijn derde treffer van het seizoen. De marge was op dat moment niet meer dan verdiend.

Paal

Na rust maakte Leicester City een betere indruk, maar de bezoekers wisten het net niet te vinden. Chelsea-verdediger David Luiz was nog het dichtst bij, maar de paal voorkwam een eigen doelpunt van de Braziliaan. Aan de andere kant zag N'Golo Kanté, oud-speler van Leicester, zijn inzet gestuit worden door Kasper Schmeichel. Victor Moses besliste de wedstrijd tien minuten voor tijd: 3-0.

Chelsea staat dankzij de zege voorlopig op een vijfde plaats in de Premier League, met zestien punten uit acht wedstrijden. Leicester City is na het voorgaande droomseizoen weer terug op aarde. De ploeg van Claudio Ranieri staat pas op acht punten en blijft vooralsnog twaalfde.