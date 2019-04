Wiegman ziet weer energie bij voetbalsters

,,Er stond een heel energiek team, dat uit een heel ander vaatje tapte dan in maart'', zei Wiegman na de royale zege op Chili (7-0). ,,, daar ben ik blij mee.''

Toch wilde Wiegman ook niet te veel conclusies verbinden aan de oefeninterlands tegen Mexico (2-0) en Chili. Daarvoor was de tegenstand te gering, zeker dinsdag in Alkmaar van de WK-debutant. ,,De Chilenen vielen ons wel tegen ja, ik had een sterkere tegenstander verwacht. We waren nog niet begonnen of het stond al 2-0. We gaan absoluut niet denken dat dit het niveau is dat we straks op het WK tegenover ons krijgen in de poule. Maar dan nog moet je zelf dingen goed doen en dat hebben we gedaan'', aldus Wiegman.

,,In onze speelwijze zijn wat dingen verbeterd. Maar het is moeilijk inschatten of we nu al zijn waar we willen zijn, daar was de weerstand niet hoog genoeg voor. Dat moeten we straks onder de hoogste druk laten zien.''