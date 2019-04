Son schiet Spurs langs City

Ruim tien minuten voor het einde nam Heung-min Son nam de winnende treffer voor zijn rekening 1-0. De Zuid-Koreaan stond net geen buitenspel toen hij de bal kreeg aangespeeld en hield de bal nog maar net binnen voordat hij hard kon uithalen. Scheidsrechter Björn Kuipers raadpleegde voor de zekerheid nog de VAR, maar zag dat het goed was.

Na ruim tien minuten spelen had City op voorsprong kunnen komen, maar Tottenham-keeper Hugo Lloris stopte de inzet van Sergio Agüero vanaf elf meter.

Hugo Lloris stopt de penalty van Sergio Aguero (10). Ⓒ Hollandse Hoogte

De vraag is of Harry Kane bij dat duel aanwezig kan zijn. De trefzekere aanvalsleider van de Spurs moest in de 58e minuut naar de kant, mogelijk met een flinke enkelblessure.

Bekijk ook: Schrik rond Harry Kane

Kuipers had zijn handen vol aan de verbeten Britse krachtmeting, met in de slotfase zelfs een verhitte toeschouwer op het veld, maar hij bleef goed overeind.