Van Dijk: ’Dit is bijna perfect’

„Uiteindelijk hebben we twee doelpunten gemaakt en zelf de ’nul’ gehouden. Dat is bijna perfect”, zei Van Dijk na de zege op Anfield (2-0). „Dit is een mooi resultaat om mee te nemen naar de return in Portugal.”

Liverpool sloeg in het eerste half uur toe via doelpunten van Naby Keïta en Roberto Firmino. „Die tweede treffer was van wereldklasse”, zei manager Jürgen Klopp over de flitsende aanval van zijn ploeg, met Trent Alexander-Arnold in de rol van aangever. „In de tweede helft raakten we ons ritme een beetje kwijt. Dat is geen punt van kritiek, meer een vaststelling. Voor ons is 2-0 natuurlijk een heel goed resultaat.”