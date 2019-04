Ajax na twee jaar zaaien weer Europa-proof

Is er ook vanavond tegen Juventus weer reden tot juichen voor Dusan Tadic, Daley Blind en hun ploeggenoten van Ajax? Ⓒ BSR/SOCCRATES

AMSTERDAM - Naast de opdracht ’kampioen worden’ die iedere Ajax-trainer krijgt, ontving Erik ten Hag bij zijn aanstelling nóg een taak. De euforie in de aanloop naar de verloren Europa League-finale in mei 2017 tegen Manchester United (2-0) smaakte naar zo veel meer dat de opvolger van Peter Bosz en Marcel Keizer werd gevraagd Ajax weer Europa-proof te maken. Het bereiken van de kwartfinale van de Champions League bewijst dat de tukker die missie heeft volbracht. Of Ajax ook al Juventus-proof is zal vanavond blijken.