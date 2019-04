Ricardo Moniz Ⓒ BSR/SOCCRATES

ROTTERDAM - Het woord ’dankbaar’ valt vaak tijdens de presentatie van Ricardo Moniz (54) bij Excelsior. Dankbaar voor alle ervaringen die hij als trainer in tien verschillende landen opdeed én voor de kans om voor het eerst als hoofdtrainer in de Eredivisie te werken. In ’vijf finales op overlevingsniveau’ wil hij met de Kralingers direct lijfsbehoud afdwingen.