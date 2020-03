Wout Weghorst en Wolfsburg gaan ’gewoon’ weer trainen

Trainer Oliver Glasner en directeur Jörg Schmadtke willen de selectie, met daarin de Nederlandse spits Wout Weghorst, maandagochtend bijeenroepen om de situatie te bespreken.

„Momenteel is de situatie dat er vanaf 2 april weer wordt gespeeld. Zelfs als dit onrealistisch is, moeten we het desondanks in ons achterhoofd houden en ons daarop instellen”, zei Schmadtke. „We moeten erop rekenen dat tot 20 april helemaal niets kan plaatsvinden.” Volgens de directeur moet dat echter eerst worden besloten. „Daarom beginnen we maandag met de training.”

De bedoeling is volgens Wolfsburg dat er eerst in groepen van vier in het krachthonk wordt getraind. De spelers worden zo over de vier verschillende ruimtes verdeeld en na afloop worden alle douches gedesinfecteerd. Ook wordt voor aanvang bij alle spelers de temperatuur opgemeten.

In Italië waren meerdere clubs ook weer van plan de bal te laten rollen, maar wegens felle kritiek hebben Lazio Roma en Cagliari daarvan afgezien.