’We wisten dat Frenkie sleutelspeler zou worden’

De trainer die woensdagavond met Ajax in de kwartfinales van de Champions League de kraker tegen Juventus speelt, verklaart exclusief voor Telesport de succesfomule van Ajax. „We hebben het systeem aan de kwaliteiten van de spelers aangepast, onder meer om Frenkie op het middenveld te krijgen. We hadden door dat hij een sleutelspeler zou worden. En hij heeft zich daar waanzinnig ontwikkeld. De groep is hongerig en is nu op jacht naar een tastbare prijs.”

