Sport Kort: Nieuwe trainer Gladbach

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

14.21 uur: Borussia Mönchengladbach heeft Marco Rose aangetrokken als hoofdtrainer voor het volgende seizoen. De 42-jarige Duitser maakt het seizoen af bij de Oostenrijkse club Red Bull Salzburg. Hij wordt bij Mönchengladbach de opvolger van Dieter Hecking, die na dit seizoen weg moet bij de huidige nummer 5 van de Bundesliga. Rose is al zes jaar werkzaam bij Salzburg en sinds de zomer van 2017 hoofdtrainer van de Oostenrijkse kampioen. Hij bereikte vorig seizoen met de ploeg de halve finales van de Europa League. „Hij heeft de afgelopen zes jaar fantastisch werk verricht bij Salzburg. We verheugen ons zeer op zijn komst”, aldus technisch directeur Max Eberl.

14.19 uur: Golficoon Tiger Woods verkeert bepaald niet in de vorm van zijn leven, maar toch wordt hij weer genoemd als een van de kandidaten voor de eindzege in de Masters. Het beroemde majortoernooi op de Augusta National in de Amerikaanse staat Georgia begint donderdag. Woods zelf gelooft erin. „Ik voel dat ik kan winnen. Ik heb bewezen dat ik nog kan winnen en de laatste twee majors van vorig jaar heb ik ook serieus kans gehad”, zei de 43-jarige golfmiljardair, die de Masters al vier keer op zijn naam schreef. De laatste keer is wel lang geleden, namelijk 2005.

11.15 uur: Dutch Windmills is door de Dutch Basketball League (DBL) uit de competitie gehaald. De financiële situatie van de basketbalclub uit Dordrecht is dusdanig slecht dat de club niet langer op het hoogste niveau zal spelen. „De diverse initiatieven om de situatie te verbeteren hebben volgens de DBL onvoldoende resultaat opgeleverd”, melden de Windmills. Het was het eerste seizoen in de DBL voor de Windmills. Sportief ging het niet slecht, maar een financiële toezegging, die de begroting rond zou maken, werd niet nagekomen. Met nieuwe investeerders werd geen akkoord bereikt. „Het te overbruggen financiële gat om het eind van het seizoen te halen bleek te groot”, aldus de DBL. Oprichter Ton Sels sprak bij de oprichting in 2017 nog de ambitie uit dat de Dutch Windmills binnen een paar jaar tot de top van Nederland zou behoren.

08.38 uur: De Indiase kogelstootster Manpreet Kaur, Aziatische kampioene in 2017, is voor vier jaar geschorst wegens doping. De 29-jarige atlete is in 2017 vier keer betrapt op het gebruik van verboden middelen, meldde het antidopingbureau van India. Ook bij de Aziatische titelstrijd in Bhubaneswar, waar ze goud veroverde met een afstand van 18,28, testte ze positief. Hetzelfde gebeurde na een topwedstrijd in China, waar ze het nationale record aanscherpte tot 18,86. De schorsing is met terugwerkende kracht ingegaan in juli 2017. Kaur raakt haar Aziatische titel kwijt.

08.10 uur: Basketballegende Magic Johnson is vrij plotseling opgestapt als voorzitter van Los Angeles Lakers. Hij voelde zich niet gelukkig in die rol, zei de 58-jarige voormalig topspeler van de Lakers. „Ik haat het achterbakse gedoe en stiekeme gefluister. Er zijn te veel zaken die ik niet leuk vind.” Johnson beleefde ook weinig plezier aan de komst van LeBron James. De absolute vedette van de NBA slaagde er niet in de Lakers naar de play-offs te dirigeren. De slotwedstrijd van het reguliere seizoen verloor de ploeg met 104-101.

07.36 uur: De Duitse basketballer Dirk Nowitzki beëindigt zijn lange carrière in de Amerikaanse NBA. Hij kondigde zijn afscheid aan na de zege op Phoenix Suns (120-109), waarin hij voor een laatste keer uitblonk en met 30 punten de topschutter van zijn ploeg was. Nog één uitwedstrijd tegen San Antonio Spurs, en dan is het gedaan voor de inmiddels 40-jarige en 2,13 meter lange forward. Hij speelde in totaal 21 seizoenen en al die jaargangen was hij een dragende kracht bij de Mavericks. Hoogtepunt was het seizoen 2010/2011, waarin Nowitzki met de ploeg uit Dallas de NBA-titel veroverde. Nowitzki maakte zijn besluit om te stoppen vrijwel meteen na de wedstrijd tegen de Suns bekend en zelfs voor zijn ploeggenoten was het een verrassing. „Dit is heel emotioneel. Het was een ongelooflijke reis die ik nooit zal vergeten”, zei de Duitser met tranen in de ogen. Hij gaat de boeken in als 14-voudig All-Star en de nummer zes op de eeuwige topscorerslijst.

07.00 uur: De EK turnen in het Poolse Szczecin gaan dinsdag van start met de kwalificaties voor mannen. In de ochtend komen Michel Bletterman, Rick Jacobs en Loran de Munck in actie. Vanaf 17.00 uur is het de beurt aan Casimir Schmidt, Bram Louwije en Epke Zonderland, de enige met reële medaillekansen. In de kwalificaties gaat het erom een plaats bij de beste acht te veroveren. Die levert een ticket op voor de toestelfinales die in het weekeinde worden gehouden. Op vrijdag zijn de meerkampfinales, daarvoor komen de beste 24 in aanmerking. Voor de vrouwen zijn de kwalificaties donderdag met namens Nederland Sanna Veerman, Eythora Thorsdottir en Tisha Volleman.