BMX’er Kai Sakakibara in kunstmatige coma gebracht na val

De wedstrijden in Bathurst werden kort na zijn val afgebroken omdat de wind voor gevaarlijke omstandigheden zorgde. Zondag werd er helemaal niet meer gestart.

Sakakibara is zondag geopereerd en wordt, zoals het er nu naar uitziet, twee weken in coma gehouden. „Kai’s situatie is kritiek maar stabiel. Hij is in goede handen”, liet de familie weten. „We weten dat er nog een lange weg te gaan is, maar we blijven positief. Het gaat nu alleen om herstel, Kai’s carrière als BMX’er staat even stil”, liet de familie weten. Jongere zus Saya geldt als medaillekandidaat bij de Olympische Spelen van Tokio. Haar 23-jarige broer is de nummer 10 op de wereldranglijst, die wordt aangevoerd door Niek Kimmann. De Nederlander liet zaterdag de eerste race lopen omdat hij het te gevaarlijk vond.