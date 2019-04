Video: ’Toekomst’ versus ’Oude Dame’

Ajax kent weinig geheimen voor Juventus. De thuisclub wil vol op de aanval spelen, net als eerder dit seizoen tegen clubs van vergelijkbare grootte als Real Madrid en Bayern München. Joël Veltman vervangt de geschorste Noussair Mazraoui.

Op Twitter betitelt Ajax het duel met de Italianen als de strijd tussen ’De Toekomst’ en ’De Oude Dame’, verwijzend naar de vele grote talenten in de eigen ploeg en de bijnaam van de club uit Turijn.

Later op de dag werd ook nog een motiverend filmpje online gezet. De social media-afdeling van Ajax blinkt de laatste jaren uit in dergelijke producties. In aanloop naar de Europa League-finale met Manchester United in 2017 ging het bekende ’We are back’-filmpje viraal.

Bij Juventus verschijnt Cristiano Ronaldo zo goed als zeker aan de aftrap. De Portugees is pas net hersteld van een hamstringblessure die hij nog maar twee weken geleden tijdens een EK-kwalificatieduel met Servië opliep. Trainer Massimiliano Allegri ziet geen reden om hem te sparen.

Voor Giorgio Chiellini komt het eerste duel met Ajax zeker te vroeg. De meest ervaren verdediger van Juventus kampt met een kuitblessure. Ook middenvelder Emre Can is niet beschikbaar. Daniele Rugani en Rodrigo Bentancur zullen hen vervangen.

