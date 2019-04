Langeveld niet bang voor ’De Hel’

„Met een klassering in de top 10 ben ik niet tevreden. Nee, ik wil gewoon meedoen om de zege. Gezien mijn resultaten van dit voorjaar hoef ik in elk geval geen schrik te hebben dat de concurrentie me er in de finale zomaar afrijdt”, zegt Langeveld strijdvaardig. „Het zou leuk zijn als ik nu een dikke uitslag kan neerzetten.”

Ze vliegen momenteel, de coureurs van de Amerikaanse formatie. Dat is jaren niet gebeurd, erkent ook de 34-jarige Langeveld, die al sinds 2014 voor het team van manager Jonathan Vaughters uitkomt. „Je hoort mij niet zeggen dat de overwinning in de ’Ronde’ het logische gevolg is van de voorbije maanden. Het draait lekker vanaf het begin, er wordt gewonnen, we zitten in een flow en iedereen is happy. Dat heeft een positief effect op de renners en de staf. In zo’n sfeer kost het geen moeite toe te werken naar Roubaix.”

Langeveld doet dat normaal gesproken met de Scheldeprijs als voorspel. Die midweekse semiklassieker slaat hij deze keer echter over. „Ik heb al best veel koersen gereden. In overleg met de ploegleiding is besloten het wat rustiger aan te pakken. Je moet het niet onderschatten hoe kapot je kunt zijn van een klassieker. Ik heb een paar dagen weinig gedaan, donderdag gaan we de route van Parijs-Roubaix verkennen en vrijdag pak ik nog een langere training mee. Wat ik ook doe, is beelden van eerdere wedstrijden terugkijken. Daar leer ik van en ik gebruik ze om me ’op te warmen’ voor zondag. Maar verder geen gekkigheden voor de ‘Hel’, dat heeft geen zin”, weet hij als ervaringsdeskundige die al elf keer aan de keienklassieker meedeed. In 2017 behaalde de Zuid-Hollander zijn beste resultaat, een derde plaats achter winnaar Greg Van Avermaet en Zdenek Stybar.

Een herhaling zit er volgens hem in. „Parijs-Roubaix blijft de race die het best bij mijn mogelijkheden past. Hopelijk kan ik aan de finale beginnen zonder al te veel ongelukken vooraf. Lukt dat, dan kan ik ver komen. Ik word doorgaans niet veel slechter naarmate de eindstreep nadert. Winnen? Waarom niet? Je moet op het hoogste mikken.”