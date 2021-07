Live EK: Droomstart Engeland tegen Oekraïne

Een paar dagen geleden werd de transfer van Sancho van Borussia Dortmund naar Manchester United wereldkundig. United betaalt 85 miljoen euro aan de Duitsers.

Sancho wordt voorin vergezeld door Mason Mount, Raheem Sterling en diepe spits Harry Kane. Ook Kalvin Phillips en Declan Rice hebben een basisplaats gekregen van bondscoach Gareth Southgate.

Het duel tussen Engeland en Oekraïne begon om 21.00 uur en wordt gespeeld in Rome.

Denemarken

Denemarken staat in de halve finale van het EK. De Europees kampioen van 1992 was in de kwartfinale te sterk voor Tsjechië (2-1), dat afgelopen zondag het Nederlands elftal in de achtste finale uitschakelde.

Thomas Delaney (l.) is blij met zijn 0-1. Ⓒ Reuters

Oranje kwam tot geen enkele doelpoging in Boedapest. Thomas Delaney kopte Denemarken al in de vijfde minuut op voorsprong in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Kasper Dolberg verdubbelde vlak voor rust de score. De oud-aanvaller van Ajax scoorde ook al tweemaal in de achtste finale tegen Wales (2-0).

Patrik Schick verkleinde in de 49e minuut de achterstand namens Tsjechië. De spits maakte zijn vijfde doelpunt op de Europese eindronde. Hij trad in de voetsporen van zijn landgenoot Milan Baros, die met vijf treffers topscorer van het EK van 2004 in Portugal werd.

Denemarken stuit woensdag in de halve finale op de winnaar van het duel van zaterdagavond tussen Engeland en Oekraïne.