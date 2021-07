Statistieken: Engeland en Denemarken stoten door naar halve finale EK

Engeland speelde voor het eerst op deze Europese eindronde niet in eigen land, na vier duels op Wembley. Komende woensdag is Denemarken in Londen de tegenstander in de halve eindstrijd. Wembley is volgende week zondag ook het decor van de finale van het EK.

Denemarken

Denemarken, de Europees kampioen van 1992, was in de kwartfinale te sterk voor Tsjechië (2-1), dat afgelopen zondag het Nederlands elftal in de achtste finale uitschakelde.

Thomas Delaney (l.) is blij met zijn 0-1. Ⓒ Reuters

Oranje kwam tot geen enkele doelpoging in Boedapest. Thomas Delaney kopte Denemarken al in de vijfde minuut op voorsprong in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Kasper Dolberg verdubbelde vlak voor rust de score. De oud-aanvaller van Ajax scoorde ook al tweemaal in de achtste finale tegen Wales (2-0).

Patrik Schick verkleinde in de 49e minuut de achterstand namens Tsjechië. De spits maakte zijn vijfde doelpunt op de Europese eindronde. Hij trad in de voetsporen van zijn landgenoot Milan Baros, die met vijf treffers topscorer van het EK van 2004 in Portugal werd.

De andere halve eindstrijd gaat dinsdag tussen Italië en Spanje.