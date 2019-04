Ten Hag blikt vooruit: ’Doorselecteren is onmogelijk’

Ten Hag benadrukte dat hij afgelopen zomer samen met directeur voetbalzaken Marc Overmars bewust op zoek is gegaan naar ’midden twintigers’. Daarbij kwam het tweetal uit bij Dusan Tadic (30) en Daley Blind (29), die meerwaardes zijn gebleken.

Met het aanstaande vertrek van Frenkie de Jong naar FC Barcelona en mogelijk nog enkele andere uitgaande transfers begint het bouwen komende zomer weer van van onderaf aan, zo verwacht Ten Hag. ,,We zullen in zekere zin moeten bouwen, ja”, aldus de oefenmeester.

„Dat is een krachttoer, waar ik vertrouwen in heb. Er gaan sleutelspelers vertrekken. In deze tijd kun je een ploeg als de onze niet meerdere jaren bij elkaar houden. Doorselecteren is daardoor onmogelijk. Maar we willen de selectie kwalitatief op peil houden. Dat we Razvan Marin al binnen hebben is daar een mooi voorbeeld van. Het signaal dat André Onana gaf (bijtekenen tot medio 2022 en zeker nog een jaar bij Ajax blijven, red.) is ook een goed bericht voor komend jaar. En zo zijn er meer voorbeelden. Ajax voegt daarmee de daad bij het woord. Uiteindelijk gaat het erom met Ajax de komende jaren Europa-proof te blijven.”

