Inge de Bruijn Ⓒ RENE BOUWMAN

De wereldkampioenschappen zwemmen, deze zomer in het Zuid-Koreaanse Gwangju, vormen de opmaat voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De hamvraag: kan volgend jaar in Japan het geschonden blazoen van Rio 2016 worden opgepoetst?