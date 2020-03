PLAISIR - Zul je net zien: gaat de 78e aflevering van Parijs-Nice zondag van start in een voorstadje van de Franse metropool dat luistert naar de naam…Plaisir. Zo plezierig is de lange aanloop naar de voorjaarsklassiekers momenteel niet, met dat overal opduikende coronavirus. Het is al een klein wonder dat er wel een representatief profpeloton van 136 coureurs zal proberen Nice te bereiken.